Hz. Muhammed'in tasvirine yer verilen kitaplar toplatıldı

Kenya'da, Hz. Muhammed'in tasvirinin, ilkokul 2. sınıf öğrencilerine yönelik ders kitaplarında yer almasına gelen tepkiler sonrası söz konusu kitapların toplatılması kararı alındı. Tepki çeken kitapları basan Mentor Yayıncılık Direktörü Josephine Wanjuki, basına yaptığı açıklamada, ders kitaplarını toplama kararı aldıklarını duyurdu.

Wanjuki, "Tüm öğretmen, öğrenci, okul yönetimleri ve herkesten elindeki kitapları iade etmelerini istiyoruz. Ülkedeki Müslüman topluluklarla işbirliği içindeyiz ve böyle bir hata tekrarlanmayacak." ifadesini kullandı.

Hz. Muhammed'in tasvirinin 2. sınıf ders kitaplarında yer alması Kenya'da tepkilere neden olmuştu.

Ülkedeki Müslüman gruplar, Kenya Eğitim Bakanlığına kitapların toplatılması çağrısı yapmıştı.