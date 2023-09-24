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Hollanda'da Renkli Festival

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Hollanda'da Renkli Festival
Hollanda'nın Lahey kentinin Scheveningen ilçesinde sahil kenarında uçurtma festivali düzenlendi. Scheveningen Bad Vakfınca 1978'den beri 43'üncüsü düzenlenen festivalde, ülkenin farklı kentlerinden gelen ustalar tarafından tasarlanan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Hollanda'nın Lahey kentinin Scheveningen ilçesinde sahil kenarında uçurtma festivali düzenlendi. Scheveningen Bad Vakfınca 1978'den beri 43'üncüsü düzenlenen festivalde, ülkenin farklı kentlerinden gelen ustalar tarafından tasarlanan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Farklı temalardan oluşan uçurtmalar, iki gün süren festivale katılan binlerce ziyaretçinin ilgi odağı oldu.

Aileleriyle sahile gelen çocuklar da uçurtma uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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