Hollanda'da toz beziyle hırsız kovalayan Peker: Kamerada görüntüleri izleyince kendime inanamadım

Deventer'deki Mevlana isimli fırınlarında sabah temizliği yaptığı sırada dükkana giren satırlı hırsızı elindeki toz beziyle engelleyen üç çocuk annesi 47 yaşındaki Peker, olay anını ve sonrasında yaşananları anlattı.Peker, olay anını kameradan izlediğinde kendisine şaşırdığını, bir daha benzer bir durum yaşansa belki böyle davranmayacağını dile getirdi.

Olay günü fırını tek başına açtığını ve sabah hazırlıklarını yaptığını anlatan Peker, birkaç müşteriye satış yaptıktan sonra içeriye yüzü kapalı siyah kıyafetli birisinin girdiğini kaydetti.