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Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan
Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.
DÜNYA 24.12.2022, 10:47
Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başbakan Rutte, paylaşımında şunları kaydetti:
"Erdoğan ile konuştum. Savaş zamanlarında yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca NATO içindeki işbirliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk."
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