Hizbullah: Tarafsız Değiliz

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söyledi. Safiyuddin, Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hamas ve diğer Filistinli gruplara destek için düzenlenen eylemde konuştu.