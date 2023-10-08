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Hizbullah: Tarafsız Değiliz

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Hizbullah: Tarafsız Değiliz
Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söyledi. Safiyuddin, Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hamas ve diğer Filistinli gruplara destek için düzenlenen eylemde konuştu.

Lübnan'daki Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söyledi. Safiyuddin, Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hamas ve diğer Filistinli gruplara destek için düzenlenen eylemde konuştu.

Hamas'ın dünden bu yana İsrail'e düzenlediği saldırıları değerlendiren Safiyuddin, "İsrail istihbaratının çöküşünün Filistin direnişinin birçok seviyede üstünlük sağladığı anlamına geldiğini" savundu.

Hizbullah yetkilisi, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda Hizbullah'ın "tarafsız olmadığını" vurgulayarak, "sorumluluğun, ümmetin tarafsız kalmamasını gerektirdiğine" işaret etti.

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

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