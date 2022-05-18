Hırvatistan Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliğine itirazı konusunda Türkiye'ye hak verdi

Milanovic, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusundaki tutumunun "ciddi devletlerin" işleyişini ortaya koyduğunu ve Hırvatistan'ın da Bosna Hersek'teki Hırvatların statüsü konusunda benzer bir tavır sergilemesi gerektiğini söyledi.

DÜNYA 18.05.2022, 20:45
Hırvatistan Cumhurbaşkanı, İsveç'in NATO üyeliğine itirazı konusunda Türkiye'ye hak verdi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesi durumunda artık eskisi gibi bir ülke olmayacağını savundu.

Milanovic, basına yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği sürecini ve Bosna Hersek'teki Hırvatların statüsünü değerlendirdi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin İsveç'ten NATO üyeliği konusunda haklı taleplerinin bulunduğunu belirterek bu durumun, İsveç'in üyeliğini zora soktuğunu ifade etti.

İsveç'in bu talepleri karşılayıp karşılayamayacağından emin olmadığını dile getiren Milanovic, "İsveç, Türkiye'nin isteklerini yerine getirirse artık eski İsveç olmayacak. NATO'ya girerse de eskisi gibi bir ülke olmayacak." dedi.

Milanovic, "İsveç'in Türkiye'nin taleplerini karşılamanın 'itibarını' sarsacağını düşüneceğini, Türkiye'nin de taleplerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğini" belirterek "Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor. İsveç'i dost görmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusunda sergilediği tutumun, "ciddi devletlerin" işleyişini ortaya koyduğuna işaret eden Milanovic, Hırvatistan'ın da Bosna Hersek'teki Hırvatların statüsü konusunda benzer bir tavır sergilemesi gerektiğini kaydetti.

"Bu, Hırvatların Bosna Hersek'teki durumunun tam aksine, Türk onurunun bir örneği. Bizler de kendi çıkarlarımız için mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullanan Zoran Milanovic, "Burada zarara uğrayan taraf, Türkiye olmayacak." diye konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci Hırvatistan'da tartışma yarattı

Hırvatistan'da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği süreci, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve hükümet arasında tartışmaya neden olmuştu.

Milanovic, Hırvatistan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmalarını veto etmemek için tek şartlarının, Bosna Hersek'te bir sonuca bağlanamayan "seçim yasası reformunun" çözüme kavuşturulması olduğunu söylemişti.

Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto etmenin, ülkenin uluslararası konumuna ve itibarına zarar vereceğini, bunun Bosna Hersek'teki Hırvatlara hiçbir faydasının olmayacağını dile getirmişti.

Bosna Hersek'te seçim yasası reformu müzakereleri

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği (AB) delegasyonu eşliğinde başlatılan seçim yasası reformu müzakereleri sonuç alınamadan sonlanmıştı.

Bosna Hersek seçim yasası reformu görüşmelerine Bosna Hersekli siyasi parti temsilcileri, arabulucu olarak da AB Dış İlişkiler Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst ve ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Michael Murphy katılmıştı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, bunun üzerine Dayton Barış Anlaşması'nın aslının anlaşılmadığını savunarak "Her üç milletin de kurucu ve eşit olduğunu kabul etmiyorlar, Hırvatların, Bosna Hersek devlet sistemindeki meşru temsilini kabul etmek istemiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından, üçüncü üye Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son Devlet Başkanlığı Konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.

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