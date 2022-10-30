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Hindistan'da asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düştü, en az 68 kişi öldü
Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken en az 68 kişi hayatını kaybetti.
DÜNYA 30.10.2022, 20:53
Hint basınındaki habere göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında, üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu bir asma köprü çöktü.
Merja, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişi sayısının henüz tespit edilemediğini aktardı.
Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia ise çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı.
Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü.
Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.
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