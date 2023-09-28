Harry Potter'ın Dumbledore'u Hayatını Kaybetti

Ünlü İrlandalı aktör Michael Gambon, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Özellikle Harry Potter serisindeki 'Albus Dumbledore' karakteriyle milyonların kalbini kazanan Gambon, sanat dünyasına 50 yıllık parlak bir kariyer bıraktı.

Harry Potter Serisinin Efsanevi Aktörü

Harry Potter serisinin büyülü dünyasındaki Albus Dumbledore karakterini canlandırarak adını global bir yıldız haline getiren Michael Gambon, yarım asrı aşan kariyerinde televizyon, radyo, sinema ve tiyatroda birçok başarılı işe imza attı. Dumbledore'un sihirli asasını elinde tutarken gözler önüne serdiği performansıyla unutulmaz bir yere sahip oldu.

Ödüllerle Taçlanan Bir Kariyer

Michael Gambon, kariyeri boyunca beş BAFTA ödülü kazanarak yeteneklerini tüm dünyaya kanıtladı. 1998 yılında ise sanat ve eğlence sektörüne kattığı değerlerden ötürü şövalyelik unvanıyla onurlandırıldı.

Ailesinden Hüzünlü Açıklama

Ünlü aktörün vefatının ardından ailesi, halka duyurduğu açıklamada Gambon’ın zatürre hastalığından dolayı yaşamını yitirdiğini ve son anlarını sevdiklerinin yanında geçirdiğini belirtti.