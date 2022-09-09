Haluk Bayraktar'a, Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.
DÜNYA 09.09.2022, 22:45
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.
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