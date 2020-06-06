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Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan cesetler için soruşturma talebi

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Sünni, Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde bir hastanede bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 cesede ilişkin BM'den soruşturma talep etti.

Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan cesetler için soruşturma talebi

Tahir es-Sünni, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sünni, görüşmede ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetindeki bir hastanede "aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı bazıları başlarından vurularak infaz edilmiş 106 cesede" ilişkin BM Libya Destek Misyonu'nun acil bir soruşturma başlatmasını talep ettiklerini duyurdu.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu cesetlerin çoğunda işkence izlerine rastlandığını belirtmişti.

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HafterLibya
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