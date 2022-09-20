Guterres: Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşması dünya için umut

Guterres, dünya liderlerine hitabında, jeopolitik bölünmüşlüklere, artan eşitsizliklere ve zorluklara rağmen varılan anlaşmanın ardından tahıl taşıyan gemilerden biri olan "Brave Commander" için "Bu gemi, birlikte hareket ettiğimizde dünyanın neler başarabileceğinin bir simgesi." dedi.

Eşsiz ve kapsamlı bir girişim ile tahıl gemilerinin savaş bölgesinden ayrılabildiğini belirten Guterres, "Ukrayna ve Rusya, Türkiye'nin desteğiyle muazzam karmaşıklıklara, karşı çıkanlara ve cehennem savaşına rağmen bir araya geldi ve bunu başardı. Kimileri buna mucize diyebilir, gerçekte ise bu çok yönlü bir diplomasi." ifadelerini kullandı.

Guterres, tahıl anlaşması ile tahıl yüklü gemiler için güvenli bir geçiş sağlandığını, bu gemilerin aynı zamanda umut taşıdığını kaydetti.

"Umuda ve daha fazlasına ihtiyacımız var, eyleme ihtiyacımız var." diyen Guterres, küresel gübre pazarındaki sorunun ise acilen çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Guterres, "Bir an önce harekete geçilmezse, küresel gübre kıtlığı hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek." uyarısı yaptı.

Sosyal medya platformlarına yönelik eleştiriler de yönelten Guterres, şöyle konuştu:

"Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor. Özellikle kadınları ve savunmasız grupları hedef alan nefret söylemi, dezenformasyon ve istismar çoğalıyor. Verilerimiz, mahremiyetimiz yok sayılarak davranışlarımızı etkilemek için alınıyor ve satılıyor, casus yazılımlar ve gözetimse kontrolden çıkmış durumda."