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Gürcistan'da binlerce kişi erken seçim talebiyle sokaklarda

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyerek erken seçim talep eden binlerce kişinin protesto gösterisine başladı.

Gürcistan'da binlerce kişi erken seçim talebiyle sokaklarda

Parlamento seçimleriyle ilgili Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçları protesto eden ve erken seçimlerin düzenlenmesini isteyen muhalefet partileri ve destekçileri, başkent Tiflis'te parlamento binası karşısında toplandı.

Protesto gösterisine ülkenin birçok bölgesinden vatandaş katıldı. Hükümeti seçim sonuçlarında hile yapmakla suçlayan göstericiler, seçim sonuçlarının iptal edilmesini talep ediyor.

Gösteriye katılan eski Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, bugün ülke genelinde muhalefet partilerinin birleştiğini ve ortak mücadeleyle seçim sonuçlarını korumaya çalıştığını ifade etti.

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