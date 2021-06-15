Güney Kore Başbakanı Kim, Kuzey Kore yönetimini barış için diyaloğa davet etti

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Başbakan Kim Boo-kyum, iki ülke arasındaki ilk zirvenin 21. yıl dönümü sebebiyle Güney Kore’nin başkenti Seul'de düzenlenen etkinlikte konuştu.

Etkinlikte, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve kurmaylarına seslenen Başbakan Kim, "Kore Yarımadası'nın barış saatinin kaldığı yerden devam etmesi için diyalog ve uzlaşma masasına geri dönmenizi ciddiyetle rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Kim ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Kuzey'le iş birliği teklif ederken, Kore Savaşı nedeniyle ayrı kalan aile üyelerinin çevrim içi olarak bir araya gelmesi gibi "küçük ama önemli" girişimlerde bulunulması çağrısı yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Kuzey Kore ile ABD arasında Şubat 2019'da yapılan ve anlaşma sağlanamayan zirveden bu yana soğuk kalmıştı.