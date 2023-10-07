Gündemde Hamas Var! Hamas Nedir? Hamas'ın Amacı Ne? İşte Detaylar
Yayınlanma:
07 Ekim 2023 Cumartesi 21:35
Hamas, 1987 yılında İsrail işgaline karşı olarak Filistin'de kurulan İslami bir direniş hareketidir. Örgütün asıl amacı, Filistin topraklarından İsrail'in geri çekilmesini sağlamak ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yardımcı olmaktır.
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2006 yılında "Aksa Tufanı" adlı silahlı operasyonla adından söz ettiren Hamas, aynı yıl Filistin'de yapılan seçimlerde iktidara gelmesine rağmen İsrail ve bazı Batılı ülkeler tarafından tanınmadı.
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Hamas'ın Kuruluşu ve İlişkileri
1987'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın önderliğinde kurulan Hamas, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerine devam etmektedir. İslam dünyasıyla iyi ilişkiler kurma gayreti içinde olan bu örgüt, Batı ülkeleri tarafından terör listesinde yer almaktadır.
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Parlamento Seçimleri ve İç Çatışmalar 2006 parlamento seçimlerinde büyük bir başarı elde eden Hamas, Fetih ile yaşadığı iç çatışmaların ardından 2007'de Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmiştir.
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Hamas'ın silahlı birimi olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanımlanırken, Filistin ve birkaç Arap ülkesinde direniş hareketi olarak kabul edilmektedir.
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İdeoloji ve Faaliyet Alanları
Hamas'ın temelinde İslami bir ideoloji bulunmaktadır. Hem siyasi hem de askeri faaliyetlerde bulunan bu örgüt, Filistin halkından geniş bir destek alırken İsrail'e yönelik saldırıları ile uluslararası alanda tartışma konusu olmuştur.
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Hamas, Filistin'in bağımsızlığını ve kurtuluşunu hedefleyen bir hareket olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Silahlı eylemleri ve terör suçlamaları nedeniyle birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilirken, Filistin halkı ve bazı Arap ülkeleri tarafından direniş örgütü olarak tanınmaktadır. İsrail ile yapılan anlaşmaları reddeden Hamas, silahlı direnişi sürdürme kararlılığını korumaktadır.