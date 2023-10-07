Gündemde Hamas Var! Hamas Nedir? Hamas'ın Amacı Ne? İşte Detaylar

Hamas, Filistin'in bağımsızlığını ve kurtuluşunu hedefleyen bir hareket olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Silahlı eylemleri ve terör suçlamaları nedeniyle birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilirken, Filistin halkı ve bazı Arap ülkeleri tarafından direniş örgütü olarak tanınmaktadır. İsrail ile yapılan anlaşmaları reddeden Hamas, silahlı direnişi sürdürme kararlılığını korumaktadır.