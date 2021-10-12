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Girit'te 6,3 büyüklüğünde deprem

Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adada bir kilisenin yıkıldığı depremin ardından Kerpe ve Zakros'ta da sarsıntılar yaşandığı bildirildi.

Girit'te 6,3 büyüklüğünde deprem

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 12.24'te yerin 8,2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin 6,2 olarak açıkladığı büyüklüğünü, 6,3 olarak güncelledi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Girit'teki küçük bir kilise deprem nedeniyle yıkıldı.

Adada depremin ardından halk açık alanlara yönelirken, öğrenciler okul bahçelerine çıkarıldı.

Girit'in doğusunda meydana gelen depremin Rodos Adası başta olmak üzere yakındaki diğer adalarda da hissedildiği bildirildi.

Kerpe ve Zakros’ta da deprem

Girit'teki depremin hemen ardından Kerpe Adası'nda 4,5 ve Zakros Adası'nda 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Girit'te 27 Eylül'de yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremde bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda bina hasar görmüştü.

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