Gine'de cunta geçiş hükümeti için çalışmalara başladı

Yerel basında çıkan haberlerde, Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) lideri Mamady Doumbouya'nın, 2009-2010 yıllarındaki cunta yönetiminin başındaki Sekouba Konate ile görüşeceği kaydedildi.Konate'nin Başbakanlık makamı için düşünüldüğü belirtildi.

Cunta lideri Doumbouya gibi Malinke etnik kökenine mensup Konate, 2008'de askeri darbeyle gelen Dadis Camara yönetiminde kurulan cunta hükümetinde cumhurbaşkanı yardımcılığında bulunmuştu.

Konate, Camara'nın suikasta uğrayarak ağır yaralanması sonucu, 2009-2010 döneminde cumhurbaşkanlığı makamına gelmişti.

Gine tarihinde ilk kez 2010'da düzenlenen demokratik seçimlerde de Alpha Conde cumhurbaşkanı seçilmişti.

Conde'nin ezeli rakibi Diallo'dan açıklama

Alpha Conde'nin ezeli rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo, Fransız RFI radyosuna darbeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Asker bizi bir diktatörden kurtardığı için rahatladım. Alpha Conde, Anayasayı değiştirerek iktidarı ele geçirmişti." ifadelerini kullanan Diallo, aynı zamanda endişeli de olduğunu söyledi.

Diallo, "Biraz endişeliyim çünkü genellikle asker yönetime geçtiğinde beklenenden daha uzun süre kalıyor." diyerek, cuntanın Conde hükümetinin tüm sorunlarına değinerek darbenin gerekçesini açıkladığını ifade etti.