Gelecek Türkiye ve Angola için iyi olacak

Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında başkent Luanda'daki imza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını söyledi.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Luanda seferlerine başladığını hatırlatan Lourenço, iki ülke ilişkilerinin 3 ay gibi kısa sürede hızla ilerlediğine dikkati çekti.

Lourenço, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada kabul ettiğimiz için onur duyuyoruz. Ben önce Türkiye'ye ziyarette bulunmuştum. 3 ay önce Ankara'daydım ve samimi bir şekilde dostluklarımızı pekiştirdik. Oradaki ziyaretimizde önemli iş birliği anlaşmaları imzaladık. Bu ziyarette de yine birkaç önemli anlaşmayı biraz önce imzaladık." diye konuştu.

THY'nin Luanda seferlerini haftada 2 kez düzenleyeceği bilgisini paylaşan Lourenço, bu seferlerin Angola için çok önemli olduğunu ve iki ülke insanlarını birbirine yakınlaştıracağını vurguladı.