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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırısı Sonrası Acil Kan Bağışına İhtiyaç Var

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Saldırısı Sonrası Acil Kan Bağışına İhtiyaç Var
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi genelinde acil kan bağışı yapılması gerektiğine dair bir çağrıda bulunuyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi genelinde acil kan bağışı yapılması gerektiğine dair bir çağrıda bulunuyor.

Gazze'de İsrail Saldırısının Yarattığı Acil Kan İhtiyacı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaparak şunları belirtti:

"Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor."

Gazze Şeridi'nde Yaşanan İsrail Saldırısı ve Sağlık Sistemi

Gazze Şeridi, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında büyük bir insanlık kriziyle karşı karşıya. Bu saldırılar sonucunda yüzlerce insan yaralandı ve kan bağışına acil bir şekilde ihtiyaç duyuluyor.

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