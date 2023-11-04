Gazze'de bir hastanenin daha elektrik jeneratörleri durdu

İsrail ablukası ve yoğun saldırısı altındaki Gazze'de bir hastanenin daha yakıt yetersizliği nedeniyle elektrik jeneratörleri tamamen durdurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, şiddetli yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin çalışmasını tamamen durdurdu." ifadelerine yer verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastane jeneratörlerine acil yakıt sağlanması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Gazze'deki yakıt krizi nedeniyle bir süre önce Endonezya hastanesinde de elektrikler kesilmişti.

Elektrik olmaması nedeniyle binlerce hasta ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye de uluslararası topluma, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını uyarısında bulunarak, bu duruma acil müdahale edilmesi çağrısı yapmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bugüne kadar 150 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 27 ambulansın da hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

Kudra, İsrail'in 105 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, yakıt yetersizliği veya bombardımanlar nedeniyle de 16 hastane ile 32 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını ifade etmişti.