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Gazze’de ateşkes kararı

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Gazze’de ateşkes kararı
Bir haftayı aşkın bir süredir Orta Doğu'da devam eden çatışmalarla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırması ve daha sonra İsrail’in de Gazze’ye misilleme yapmasıyla birlikte savaş tamtamları çalıyor… İsrail’in havadan, karadan ve denizden Filistin’e saldıracağını açıklamasından sonra bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Mısır, İsrail ve ABD, Gazze’nin güneyinde TSİ 09.00 itibariyle ateşkes kararı aldı. Alınan bu kararı Mısır’dan iki yetkili İngiliz haber ajansı Reuters’a duyurdu. Alınan ateşkes kararı Refah sınır kapısının yeniden açılmasına denk geldi

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