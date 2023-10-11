Gazze'de 2 milyonu aşkın kişi elektriksiz kaldı

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin de yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.

Gazze Enerji Kurumu Başkanı Celal İbrahim, akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle, bölgedeki tek elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıtın tükendiğini belirtti.

İbrahim, elektrik santralinin yakıt eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalmasının ardından Gazze Şeridi'nin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

"Gazze Şeridi'ni yaşanmaz hale getirmeye çalışıyor"

Öte yandan Enerji Kurumu Başkanı Zafir Mulhim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne sağladığı 120 megavatlık elektrik tedarikini durdurduğunu ifade etti.

"Bugün Gazze Şeridi'ndeki yapıların çatısındaki güneş pillerinin çoğunun tamamen hasar aldığını ve enerji üretemez halde olduğunu belirten bir rapor aldım." diyen Mulhim, şunları söyledi:

"İsrail'in şu anki hedefi Gazze Şeridi'ni tüm elektrik kaynaklarından mahrum bırakmak ve burayı yaşanmaz bir yer haline getirmek."

Gazze Şeridi'ndeki elektrik şirketi, 2010 yılından bu yana halkın ihtiyacını karşılamak için bazı yerlere elektrik verip diğerlerinde kesilmesine dayalı dönüşümlü bir tedarik sistemine başvuruyor.

Günde yaklaşık 550 megavattan fazla elektrik ihtiyacı olan Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından 120 megavat elektrik temin ediliyor. Gazze'deki enerji kaynaklarında 65, güneş enerjisinden de 20 megavat elektrik üretiliyor.

İsrail Savunma Bakanı Gallant 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu dün İsrail'in, Mısır'ı Gazze'ye yardım göndermemesi konusunda uyardığını ve yardım kamyonlarını vurma tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.