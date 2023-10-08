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Gazze Şeridi'ne ölenlerin sayısı 370'e yükseldi

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Gazze Şeridi'ne ölenlerin sayısı 370'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e ulaştığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 370 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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