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Gazeteciler Batı medyasının Gazze'deki anlatımını açık mektupla kınadı

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Gazeteciler Batı medyasının Gazze'deki anlatımını açık mektupla kınadı
Onlarca medya kuruluşundan 750'nin üzerinde gazeteci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve Batı medyasının konuyu anlatımını eleştiren açık mektup yayımladı.

Onlarca medya kuruluşundan 750'nin üzerinde gazeteci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan ve Batı medyasının konuyu anlatımını eleştiren açık mektup yayımladı.

İnternet sitesinden yayımlanan mektupta, medya kuruluşlarının "Filistinlilerin etnik temizlik ile ortadan kaldırılmasını haklı göstermekten" sorumlu olduğu vurgulandı.

Batılı medya kuruluşlarından 750'nin üzerinde gazeteci, açık mektupta tüm meslektaşlarına, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını konu alan haberlerin, uluslararası insan hakları kurumlarının kullandığı "apartheid, etnik temizlik, soykırım" tanımları ile yazılması çağrısı yaptı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den 1 Kasım'a kadar 38 gazetecinin Gazze'de yaşamını yitirdiği belirtilen mektupta, İsrail'in saldırılarının 1992'den bugüne en fazla gazetecinin öldürüldüğü çatışma olduğunun altı çizildi.

Açık mektup, https://www.protect-journalists.com/ internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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