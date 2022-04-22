Fransız entelektüellere göre, seçimde Müslümanlar Macron ve Le Pen arasında fark görmüyor

Lyon Katolik Üniversitesi Öğretim Üyesi Samir Amghar ve Fransa Adalet ve Hürriyet Komitesi (CJL) Başkanı Yasser Louati, ülkede 24 Nisan Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin

Amghar, "Seçimin ilk tur sonuçları göz önüne alındığında Fransız halkının sağcı ve muhafazakar olduğunu tespit ediyoruz." dedi.

Fransız siyasetinin son yıllarda merkezden sağa doğru kaydığını ifade eden Amghar, seçimin ikinci turunda Macron ve Le Pen'in yarışacak olmasının beklenen bir şey olduğunu, Le Pen'in oylarının 2017'dekine kıyasla arttığını belirtti.

Amghar, "Fransa, ekonomik ve diplomatik açıdan gerçekten düşüşte olan bir ülke. Fransa, ekonomik sorunları olmayan bir güç ancak kendini dünyada konumlandıramıyor, küreselleşmeyi yönetemiyor ve küreselleşmenin neden olduğu sorunlara çözüm bulamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fransa'daki Müslümanlar seçimleri büyük endişeyle izliyor çünkü korkuyorlar. Le Pen'in alacağı oylardan ve (aşırı sağcı Eric) Zemmour'un söylemlerinden korkuyorlardı." diyen Amghar, Fransa'daki Müslümanların çoğunun, eşitliğe dayalı bir toplum istediğine yönelik söylemleri ve Müslümanlara karşı olumlu tutumu nedeniyle seçimin ilk turunda aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'a oy verdiğini belirtti.

Amghar, adayların içinde en çok Müslümanları savunan siyasetçinin Melenchon'un olduğuna dikkati çekti.

"Müslümanlar endişeli çünkü Macron ve Le Pen arasında seçim yapacak"

Seçimin ikinci turuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amghar, şunları söyledi:

"Müslümanlar endişeli çünkü Macron ve Le Pen arasında seçim yapacak. Le Pen, Müslümanlara karşı sert politika yürütecek ve sert söylemleri olacak. Aynı zamanda Macron'un 2017'de iktidara geldiğinden bu yana Müslümanlara karşı sorunlu politika yürüttüğünü biliyoruz. (Müslüman kuruluşlar) Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ve Barakacity ile birçok kuruluş, cami kapatıldı. Çok sayıda Müslüman kuruluşun yöneticileri hakkında soruşturma açıldı. Dolayısıyla Macron ve Le Pen'in Müslümanlara karşı yürüttüğü politika sorunlu. Müslümanların toplumdaki yeri ve Fransa'nın Müslümanları entegre etmesi konusundaki yaklaşımı düşündürüyor."

"Ayrılıkçı" yasasını çıkaran Macron'un, ibadeti ile terörizmi karıştırdığını ifade eden Amghar, "Birçok Müslüman lider, Macron'un veya Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesinin Müslümanlar için bir şey fark ettirmediğini düşünüyor. Bu nedenle bu Müslüman liderler, oy kullanmama çağrısı yapıyor." dedi.

Amghar, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın siyasi bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini, birçok yabancı uzmanın Macron'un bir tür "otoriterliğe" sürüklendiğini gözlemlediğini aktardı.

değerlendirmelerde bulundu.