Fransa'da Kuvvetli Fırtına ve Yağış İçin 33 Bölgede Turuncu Alarm Verildi

Fransa, mevcut meteorolojik koşullar nedeniyle alarmda. Fransız Meteoroloji İdaresi, ülkedeki 33 bölge için kuvvetli fırtına ve yağış riski nedeniyle "turuncu alarm" durumu ilan etti. Ülke genelinde 96 bölge olduğu düşünüldüğünde, bu oldukça geniş bir kesimi etkiliyor.

Sel riski de barındıran tehlikeli hava koşulları için en yüksek tehlike durumunun bir alt seviyesi olan "turuncu alarm" verildi. Fransız Meteoroloji İdaresi, alarm durumunda olan bölgelerin sakinlerine teyakkuzda olmaları ve dışarıda fazla bulunmamaları için çağrıda bulundu.

Bu alarmın gelmesi, dün Herault bölgesinde meydana gelen selin hemen ardından oldu. Başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin geniş kesimlerinde şiddetli fırtınalar hakim.

Uzmanlar, özellikle sel riskinin olduğu bölgelerde halkın çok dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını öneriyor. Fransız Meteoroloji İdaresi, yeni gelişmeler konusunda halkı bilgilendirmeye devam edecek.