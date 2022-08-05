Fransa’da kuraklık nedeniyle vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları çağrısı yapıldı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede yaşanan tarihi kuraklık nedeniyle vatandaşları su kullanımında dikkatli olmaya çağırdı.

DÜNYA 05.08.2022, 15:24
Fransa’da kuraklık nedeniyle vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları çağrısı yapıldı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın tüm ülkeyi etkisi altına alan uzun kuraklık döneminden geçtiğini ve bunun ülkenin bugüne kadar kaydettiği "en ciddi" kuraklık olduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Borne, Fransızları su kullanımında "çok dikkatli" olmaya çağırdı.

Borne, sağlıklı içme suyu kullanımını garanti altına almak için kısıtlayıcı önlemlerin alındığını kaydetti.

"Olağanüstü kuraklığın" birçok kenti sudan mahrum bıraktığı aktarılan açıklamada, bunun ülkedeki çiftçiler, ekosistemler ve biyoçeşitlilik açısından bir "dram" teşkil ettiği ifade edildi.

Kuraklık nedeniyle Bakanlıklar arası kriz birimi aktif hale getirildi

Açıklamada, Fransa'yı etkisi altına alan kuraklık nedeniyle Bakanlıklar arası kriz biriminin aktif hale getirildiği belirtildi.

Birimin valilikler aracıyla kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler hakkında bilgi aktaracağı belirtilen açıklamada, bunun su ve içme suyu tedariki için gerekli adımların başlatılmasında önemli rol oynayacağına işaret edildi.

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