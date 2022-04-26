Fransa’da Danıştay, El Faruk Camisi'nin açık kalmaya devam etmesine hükmetti
Fransa'da Danıştay, İçişleri Bakanlığının El Faruk Camisi'nin açık kalmasına ilişkin itirazını reddetti.
Cami Derneği Pessac Müslümanlar Birliğinin avukatı Sefen Guez Guez, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Danıştayın İçişleri Bakanlığının El Faruk Camisi'nin açık kalmasına ilişkin itirazını reddederek, açık kalmasının devamına hükmettiğini belirtti.
Guez Guez, Bakanlığın Danıştaya sunduğu dava dosyasında, camiyi teröre teşvik etmekle bağdaştıracak hiçbir kanıt bulunmadığına dikkat çekerek, kararın emsal karar teşkil ettiğini kaydetti.
6 aylığına kapatma kararı alınmıştı
Gironde Valiliği, 14 Mart'ta "radikal İslam'ı" savunduğu ve "selefi" ideolojisini yaydığı gerekçesiyle Pessac'daki El Faruk Camisi'ni 6 aylığına kapatma kararı almıştı.
Bunun üzerinde Pessac Müslümanlar Birliği, avukatı aracılığıyla camiyi kapatma kararına ilişkin Bordeaux İdari Mahkemesine itirazda bulunmuştu.
23 Mart’ta Bordeaux İdari Mahkemesi, Gironde Valiliğinin 14 Mart'ta aldığı camiyi 6 aylığına kapatma kararını iptal etmişti. Ardından İçişleri Bakanlığı, mahkemenin kararına itiraz etmişti.
Danıştayda El Faruk Camisi'nin kapatılması kararının iptal edilmesine yönelik İçişleri Bakanlığının itirazını değerlendirmek üzere 13 Nisan oturum düzenlemişti.
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