Fransa'da yangınlar nedeniyle 14 bin 900 kişi daha tahliye edildi
Fransa’nın güneybatısındaki Gironde'da 7 gündür devam eden yangın nedeniyle bölgede 14 bin 900 kişi daha tahliye edildi.
DÜNYA 18.07.2022, 21:52
BFMTV’nin haberine göre, Bordeaux civarındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz Salı günü başlayan ve 3 noktada ilerleyen yangın nedeniyle bugün 14 bin 900 kişinin daha tahliyesi gerçekleştirildi. Yangının başlangıcından bu yana tahliye edilenlerin sayısı 31 bin 100 oldu.
Hayvanat bahçesinde tahliye
Yangının yayılması nedeniyle yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda, bölgedeki Arcachon Havzası Hayvanat Bahçesindeki tüm hayvanların kısa süre içerisinde tahliye edileceği belirtildi.
Hayvanat Bahçesi yönetimince yapılan açıklamada, dumana daha duyarlı maymungiller familyasından hayvanların yakınlardaki Pessac Hayvanat Bahçesine gönderileceği aktarıldı.
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