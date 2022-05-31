Fransa'da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

Birçok sendikanın çağrısıyla 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde greve giden sosyal hizmet sektörü çalışanları, farklı kentlerde gösteriler düzenledi.

Başkent Paris'te Belediye önünde toplanan göstericiler, Başbakanlık binasının yakınlarına kadar yürüdü. Binaya 500 metre kala göstericilerin daha fazla ilerlemesine izin verilmedi.

Göstericiler ücretlerine zam isterken, halihazırda sağlık sektörü için yürürlükte olan aylık 183 avroluk primin sosyal ve sosyo-medikal sektöründeki tüm çalışanlar için uygulanmasını talep ediyor.

Sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğine dikkati çeken göstericiler bu konuda iyileştirici adımlar atılmasını istiyor.