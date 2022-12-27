Fransa'da Müslüman lokantacı yetim çocukları hamburgerle sevindirdi

Ülkede geçen yıl Kovid-19 döneminde zor durumda kalan öğrencilere restoranında ücretsiz yemek dağıtmasıyla takdirleri üzerine toplayan ve bu örnek davranışıyla medyada hakkında çok sayıda haber yapılan Bourika, işletmesinde 2018'den bu yana ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

Bourika, bu sefer de Noel'in kutlandığı ülkede, ebeveynleri suça kurban giden 150 yetim çocuğa, bol malzemeli hamburgerler ikram etti.

Yvelines'teki Mantes-la-Jolie'de beldesinde yaşayan Bourika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlardan oluşan Mamans du Ciel Derneğinin kendisiyle iletişime geçmesi üzerine harekete geçtiğini belirtti.

"(Dernektekiler) Bana Noel için bir yemek organizasyonu düzenlemek istediklerini ve çocuklara zeytinli tavuk yemeği vermek istediklerini söylediler. Onlara 'Dinleyin bu çocuklara tavuk mu hamburger mi desen, cevabı belli.' dedim." ifadelerini kullanan Bourika, çocukların cevaplarından da yola çıkarak onlara hamburger hazırladığını söyledi.

"İnsanları mutlu etmek paha biçilmez"

Bourika, tanıdığı bazı yardımseverlerin de katkılarıyla yetim çocuklara hamburgerler hazırladıklarını aktararak şöyle devam etti:

"Beni asıl mutlu eden, birçok insanın yardıma kalkıştığım zaman katkı sunmak için seferber olması. Bizim için fark etmese de böylesi jestler çocuklar için çok anlam ifade ediyor. Hayatları boyunca unutamayacakları güzel anı olur onlar için. İnsanları mutlu etmek paha biçilmez. Müslüman bireyler olarak özellikle bizim bu konuda örnek olmamız lazım. Ben bunu Allah için yaptım, medyaya çıkmak ya da para kazanmak için değil. Yetimlerin dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin yanında ayrı bir yeri var. Bir yetimin güldüğünü görmek bize de tebessüm oluyor. "

Yemeğin verildiği akşam orada hazır bulunan Fransızların çok heyecanlandığını aktaran Bourika, hamburgerleri görünce onların da sevindiğini belirtti. Hayırsever lokantacı, "Çocukların da gözlerinden mutlu oldukları aşikardı." dedi.