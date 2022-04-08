Fransa'da halk cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık başına gidecek
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil 12 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan Pazar günü yapılacak.
DÜNYA 08.04.2022, 21:36
Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy Seçim merkezlerinde gerçekleşecek oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.
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