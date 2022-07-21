Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu gününde hala kontrol altına alınamadı
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 10 gün önce başlayan ve yaklaşık 21 bin hektar ormanlık alanı kül eden yangınlar, bazen yavaşlasa da henüz kontrol altına alınamadı.
DÜNYA 21.07.2022, 20:08
Franceinfo'nun Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 12 Temmuz Salı günü ilk olarak La Teste-de Buch bölgesinde başlayan, akabinde Landiras bölgesinde çıkan 2 yangın, zaman zaman yavaşlatılsa da tam olarak kontrol altına alınmış değil.
La Teste-de Buch yangınında 7 bin hektar, Landiras'ta da 14 bin hektar kül oldu.
Yangının başlamasından 9 gün sonra Gironde'u ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yangın uçaklarını yangınla mücadele ekipmanlarına dahil edeceğini açıklamıştı.
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