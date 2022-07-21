Fransa'da Gironde'daki yangınlar, 10'uncu gününde hala kontrol altına alınamadı

Franceinfo'nun Gironde Valiliği açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 12 Temmuz Salı günü ilk olarak La Teste-de Buch bölgesinde başlayan, akabinde Landiras bölgesinde çıkan 2 yangın, zaman zaman yavaşlatılsa da tam olarak kontrol altına alınmış değil.

La Teste-de Buch yangınında 7 bin hektar, Landiras'ta da 14 bin hektar kül oldu.

Yangının başlamasından 9 gün sonra Gironde'u ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yangın uçaklarını yangınla mücadele ekipmanlarına dahil edeceğini açıklamıştı.