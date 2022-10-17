Fransa'da akaryakıt tedarikini sekteye uğratan grevler 5 rafineride sürüyor

Fransa basınındaki haberlere göre, TotalEnergies yönetimi ile sendikalar, çalışanların maaş şartları konusunda henüz tam anlaşmaya varamadı.Bu nedenle ülkenin iki önemli sendikası CGT ve CFE-CGC, en büyük petrol rafinerisi Normandiya dahil Donges, La Mede, Feyzin ile Flandres rafinerilerindeki grevlerin devamını kararlaştırdı.

Sendikalar şirket yönetiminden enflasyona bağlı olarak maaşlarda yüzde 10 artış yapılmasını talep ediyor.