Finlandiya NATO'ya üyeliğinin hızlandırılması çağrısında bulundu

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, NATO'ya üyeliklerinin hızlandırılmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu ifade etti.

Tuppurainen, ülkesinin NATO üyelik başvurusuna dair France24 Televizyonu'na konuştu.

Henüz NATO'nun güvenlik garantilerine sahip olmadıklarını vurgulayan Tuppurainen, "Bu bir gri bölge ve bu gri bölgeyi mümkün olduğunca kısa tutmanın, tüm tarafların çıkarına olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden katılım anlaşmalarımızın kabulü için gerçekten hızlı olmak için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Tuppurainen, ülkelerini Batı'nın bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Ukrayna savaşı güvenlik anlayışımızı büyük ölçüde değiştirdi. Anketler NATO'ya katılmamızı gösteriyordu. 188 lehte ve 8 aleyhte oyla parlamentomuzdan da çok güçlü bir yetki aldık. Yani mesaj açık, Finlandiya NATO üyesi olmak istiyor. Bu bizim seçimimiz, ulusal kararımız ve Rusya'nın buna uyum sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Egemen ülkelere Rusya'nın dikte etme hakkının bulunmadığını dile getiren Tuppurainen, "Ulusal çıkarlarımıza uygun şekilde karar alabiliriz ve alacağız. Bu bizim ve NATO arasındaki bir melese. Rusya'nın bu konuda söyleyecek sözü yok." dedi.

Tuppurainen, Rusya'nın Avrupa'da (Ukrayna) savaş başlatmayı başardığı ve bunun ciddiye alınması gerektiğine işaret ederek, "Rusya'nın NATO'nun genişlemesini istemediğini duyuyoruz ve biz de her türlü tedbiri almaya hazırlanıyoruz. Rusya'yı tehdit etmiyoruz, NATO bir savunma ittifakıdır. Şu anki güvenlik düzenine mesafeli duran Rusya'nın kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tytti Tuppurainen, AB ülkelerinin çoğunun halihazırda NATO üyesi olduğunu, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin AB'yi küresel ölçekte sorunlarını çözme konusunda daha kabiliyetli hale getireceğini anlattı.