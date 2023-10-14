Filistinli yetkiliden, Gazze'den yaralıların tahliyesi için geçişlerin derhal açılması çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail bombardımanında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaralıların tahliyesi için geçişlerin derhal açılması talebinde bulunarak, acil ilaç ihtiyaçlarının da karşılanması çağrısında bulundu.

Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı olarak, hasta ve yaralıların yurt dışında tedavisi için geçişlerin acilen açılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İsrail bombardımanında elektriğin kesildiği hastanelere gereken ilaç ve yakıt ihtiyaçlarının ulaştırılması için de sınır kapılarının açılması gerektiğini vurgulayan Filistinli yetkili, "Sağlık sektöründe yaşanan büyük kriz nedeniyle binlerce yaralı ve hasta hayatını kaybedecek" uyarısında bulunarak, uluslararası topluma, acil müdahale çağrısı yaptı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.