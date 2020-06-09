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Filistinli engelliler otizmli gencin şehit edilmesini Kudüs'te protesto etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından şehit edilmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

Filistinli engelliler otizmli gencin şehit edilmesini Kudüs'te protesto etti

Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından şehit edilmesine tepki göstermek amacıyla düzenlenen gösteriye tekerlekli sandalyeleriyle katılan Filistinliler, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Es-Sahire Kapısı’nda toplandı.

Filistinli engellilerle ilgilenen sivil toplum örgütü "Himem"in (Azim) çağrısı üzerine toplanan Filistinli engelliler, üzerinde "engellilerin onurlu yaşama hakları vardır", "engelli çocuğum okula gitmekten korkar hale geldi" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

İsrail polislerinin çevresinde konuşlandığı gösterideki engelliler ayrıca, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine işaret ederek, üzerinde “Engelliler nefes alamıyor” yazılı bir pankart da açtı. 

Anahtar Kelimeler:
FilistinGeorge Floyd
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