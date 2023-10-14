Filistin Sağlık Bakanı: 28 sağlık çalışanı öldü

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in saldırılarında 28 sağlık çalışanının öldüğünü ve onlarcasının yaralandığını belirterek, uluslararası topluma sağlık personeli ile hasta ve yaralıların korunması çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Keyle, İsrail'in yoğun saldırı ve tam abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde hasta ve yaralıların yanı sıra sağlık sektörü ve çalışanlarının korunması gerektiğini belirtti.

Uluslararası topluma seslenen Keyle, "Birleşmiş Milletlere, insan hakları ve yardım kuruluşlarına, her gün İsrail bombardımanına maruz kalan hastanelere, sağlık merkezleri ve personeline, ambulanslara, hasta ve yaralılara acil koruma sağlanması çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in sağlık hizmetlerini hedef aldığına işaret eden Keyle, "Gazze Şeridi'nde 15 tıp merkezi hasar gördü, Beyt Hanun Hastanesi ve Durra Çocuk Hastanesi hizmet vermeyi durdurdu, 28 sağlık personeli şehit oldu, onlarcası yaralandı. 23 ambulans kullanılmaz hale geldi." bilgisini paylaştı.

Keyle, İsrail saldırılarının hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye attığını belirterek, "İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri her gün tahliyeyle tehdit ediyor, bu da yüzlerce hasta ve yaralının hayatı için açık bir tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in uluslararası yasaklı fosfor bombasıyla vurduğu ve tahliye edilen Durra Çocuk Hastanesi ile yine İsrail saldırıları nedeniyle hizmet vermeyi durduran Beyt Hanun Hastanesini hatırlattı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.