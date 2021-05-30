Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs survivor salgın corona
Türkiye'de 6 bin 493 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 bin 493 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziran ayına ilişkin...
Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak
Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın,...
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı...

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı'yla "Gazze'nin imarı ve ateşkesi" görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile "Gazze'nin yeniden imarı ve İsrail'le kapsamlı ateşkes çabalarındaki son gelişmeleri" değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı'yla "Gazze'nin imarı ve ateşkesi" görüştü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ramallah'ta Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgede barış, güvenlik ve istikrara giriş anlamına gelen Filistin ulusal diyaloğu ve siyasi ufuk belirleme konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kamil, Abbas'a Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "atılan tüm adımlarda ve gerçekleştirilen girişimlerde Mısır'ın Filistin yönetimiyle çalışmayı ve koordinasyonu sürdüreceği" mesajını aktardı.

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin imarı ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirler konusunu görüşmek üzere çıktığı bölge turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Kamil'in ziyaretiyle eş zamanlı olarak Kahire'yi ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile farklı düzeylerde benzeri konularda görüş alışverişinde bulunmuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.