Filistin Destekçisinin Çığlıklarıyla Kesilen Biden Konuşması: Ne Olduğunu Öğrenin!

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki olaylar hakkında yaptığı konuşma sırasında bir Filistin destekçisi tarafından kesildi. İşte o anın detayları:

Gazze'ye İnsanların Yaşamasına İzin Verin

Joe Biden'ın katıldığı bir program sırasında yaptığı konuşma, Gazze'deki durumu ele aldığı sırada bir Filistin destekçisi tarafından kesildi. Bu kişi, "Gazze'nin yaşamasına izin verin" diye yüksek sesle haykırdı, ve bu sloganın etkisiyle konuşma aniden kesildi.

Ateşkes Talebi

Aynı anda, bir başka protestocu da "ateşkes hemen şimdi" şeklinde bağırarak Gazze'deki şiddetin son bulmasını talep etti. Bu sözler, Biden'ın konuşmasını daha da karmaşık hale getirdi ve dikkatleri üzerine çekti.

Joe Biden'ın Tepkisi

Biden, bu bağırışlar sonrasında kısa bir süre durakladı ve ardından "Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" şeklinde tepki verdi. Daha sonra konuşmasına devam etti ve Gazze'deki olayları ele almaya devam etti.

Nefret ve Şiddet Karşısındaki Duruş

Biden konuşmasında, "Bir hafta önce, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) bu yana Yahudi halkına yapılan en kötü katliamda, nefretin başka bir şekilde açığa çıktığını gördük." dedi. Bu sözlerle, ABD Başkanı şiddeti ve nefreti kınadı ve bu tür olaylara karşı duruşunu net bir şekilde ifade etti.

Masum Sivillerin Durumu

İsrail'de hayatını kaybedenlerin yanı sıra "Hamas tarafından kaçırılan ve rehin tutulanlar"a da işaret eden Biden, "Masum Filistinli aileler ve Hamas ile hiçbir ilgisi olmayan büyük çoğunluk canlı kalkan olarak kullanılıyor." şeklinde konuştu. Bu ifadelerle, sivillerin yaşadığı zor durumu vurguladı ve Gazze'deki olayların karmaşıklığına dikkat çekti.