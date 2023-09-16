Fas'ta Yaşanan Büyük Deprem İçin İstanbul'da Yardım Kampanyası Başlatıldı

8 Eylül'de Fas'ın Marakeş şehri yakınlarında meydana gelen ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem için İstanbul'da yardım kampanyası düzenlendi. Fas-Türk Dostluk Derneği ve Arap Derneği işbirliğiyle başlatılan kampanya için Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

"Gelin Bir Olalım"

Fas-Türk Dostluk Derneği Başkanı Abbas ez-Zaim, toplantıda yaptığı konuşmada "Derneğimiz Fas'ın içinde bulunduğu sıkıntılara destek olmaya çalışıyor. Biz sadece hayırseverlere bir vesile olmaya çalışıyoruz. Gelin bir olalım," dedi.

Depoda Büyük Miktarda Bağış Toplandı

Başkan Zaim, "4 depoda büyük miktarda bağış toplandık. Bu bağışların ulaşması meselesini çözmeye çalışıyoruz," ifadelerini kullandı. Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fas'a yardım sağlanması yönünde talimat verdiğini hatırlatarak "Arap kardeşlerimize yardım etmeli ve Arap halkıyla köprüler kurmaya çalışmalıyız," şeklinde konuştu.

Çok Çeşitli Yardım Malzemeleri Toplandı

Fas-Türk Dostluk Derneği Sosyal Hizmetler Sorumlusu Nadya Haysun, yardımların Türkiye'deki Faslılardan, Arap toplumundan, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından ve Türk vatandaşlarından alındığını belirtti. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gıdadan hijyen ürünlerine kadar çok çeşitli yardım malzemeleri toplandığını açıkladı.

Fas'ta Deprem: Can Kaybı Yaklaşık 3 Bin

Fas İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, depremde can kaybı 2 bin 946, yaralı sayısı ise 6 bin 12 olarak belirlendi. Bölgedeki heyelan riski nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları zorlaşırken, ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorluk yaşanıyor.

Acil Yardım Çağrısı

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti. Libya Başkanlık Konseyi, kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu. Fas'ta 1900 yılından bugüne 5 ve üzeri büyüklükte 9 deprem yaşandı. En son 2004'te meydana gelen depremden bu yana yaşanan bu deprem, en yıkıcı olma özelliğini taşıyor.