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Facebook, Trump'ın paylaşımlarına gelen tepkiler üzerine 'içerik politikalarını' gözden geçirecek

Facebook Üst Yöneticisi Zuckerberg, ABD Başkanı Trump'ın tartışmalı sosyal medya paylaşımları konusunda şirketin ''nötr'' tutum sergileyeceği açıklamasına gelen tepkiler üzerine, sosyal medyanın içerik politikalarını gözden geçireceğini bildirdi.

Facebook, Trump'ın paylaşımlarına gelen tepkiler üzerine 'içerik politikalarını' gözden geçirecek

Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Zuckerberg, Facebook hesabından ''Birçoğunuzun Başkan'ın geçen haftaki paylaşımlarına bir tür uyarı koymamız gerektiğini düşündüğünün farkındayım. İçerik ihlallerini (sayfadan) kaldırma ya da bırakma konusundaki seçenekleri gözden geçireceğiz.'' açıklamasında bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ve yağmalamalara ilişkin, ''Yağma başladığı zaman silahlar patlamaya başlar'' paylaşımına Twitter kısıtlama getirmişti.

Facebook ise herhangi bir adım atmamış, Zuckerberg kendi çalışanları dahil çok sayıda kişiden tepki toplamıştı.

Mark Zuckerberg, bu konuda Twitter'dan farklı düşündüklerini belirterek, "Facebook'un insanların sosyal medyada söyledikleri her şey hakkında yargıç rolünde olmaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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