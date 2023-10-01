Eyfel'de Yangın Şoku

Fransa'nın başkenti Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi yakınlarında yangın çıktığı bildirildi. BFMTV'nin haberine göre, Eyfel Kulesi'nin önünden geçen Sen Nehri'nin karşı yakasındaki Trocadero Meydanı'na giden Delessert Bulvarı'nda bir binada yangın çıktı.