Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

Paris Belediyesinin enerji tasarrufu planı kapsamında aldığı yeni kararlarla birlikte, Eyfel Kulesi ışıklarının saat 23.45'te söndürüleceği bildirildi.

DÜNYA 13.09.2022, 20:49
Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris'in enerji tasarruf planı hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.Hidalgo, enerji krizinin ülkenin geri kalanı gibi Paris'i de etkilediğini belirtti.

2014 yılından bu yana ekolojik geçiş için 10 milyar avro yatırım yaptıklarını aktaran Hidalgo, yüzde 10 enerji tasarrufu sağlamak adına ilk adımların atılmasını gerektiğine işaret etti.

Hidalgo, bu kapsamda, tüm Paris belediye binalarının ışıklarının yerel saat ile 22.00'de söndürüleceğini, ancak Parislilerin güvenliği açısından sokak lambalarının ışıklarının açık kalacağını açıkladı.

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