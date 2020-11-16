Evinde oturup, Safariye çıkmak istermisin

Corona-19 tüm Dünya’yı etkisi altına alıp, insanları eve kapatsa bile, doğal güzelliklere ulaşmaya

engel olamadı.Halk sağlığının düşünülerek, bir süreden bu yana milyonlara tam açılamayan Doğa

Güzellikleri hazinesine sahip Sri Lanka, ilginç bir uygulama başlattı.

Yaklaşık 21.2 milyon nüfuslu ve 65 bin 610 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan bu Güney

Asya ülkesi, Dünyaca tanınmış Seylan Çayı yanında, birbirinden üstün doğal parklarıyla da ünlü.

Virüsün seyahatleri engellediği günümüzde, Ankara’da bulunan Sri Lanka, büyük elçiliği, bir dizi

etkinlikle, ülkenin en ünlü doğal parklarına, evinizde koltuğunuzda otururken, sanal olarak sizi, bu

doğa zenginliklerine, bir tıklamayla ulaştırarak, virüsün, üzerinizde yarattığı, sıkıntı, bezginlik ve

benzeri duygulardan uzaklaştırıyor.

Yüzlerce farklı egzotik hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Sri Lanka, her yıl Dünya’nın çok

sayıda ülkesinden milyonlarca turisti ağırlıyor. Sri Lanka, doğal güzellikler açısından zengin ve

pandemiden önce milyonlarca yabancı turisti ağırlayan bir ülkedir. Pandemi sürecinde ilgili

yönergeleri izleyen ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonunun ‘’Evde kalın yarın

seyahat edin’’ sloganına bağlı kalan ülke, doğal güzelliklerini henüz yabancı gezginlere

açmamıştır. Modern dijital teknolojiyi kullanan Sri Lanka Turizm Tanıtım Bürosu, evlerinden

ilgilenen gezginler için, Sri Lanka’nın milli parklarında Sri Lanka’nın ilk sanal safarisini başlattı.

Sanal safari, Sri Lanka’nın “Minneriya”, “Kaudulla”, “Udawalawe” ve “Yala” isimli dört ana

milli yaban hayatı parkında yaşayan benzersiz türlere odaklanıyor. Program, Dünya Bankası

Güney Asya Çevre ve Kaynak Birimi baş çevre uzmanı Dr. Prithviraj Fernando ve yaban hayatı

uzmanı Bay Chithral Jayathilake tarafından hayata geçirildi.

Yapılan açıklamada, “oluşturulan programla sanal ortamda aileleri safariye katılmaya ve Sri

Lanka’nın milli parklarının keyfini çıkarmaya davet ediyoruz” denildi.