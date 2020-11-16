Corona-19 tüm Dünya’yı etkisi altına alıp, insanları eve kapatsa bile, doğal güzelliklere ulaşmaya
engel olamadı.Halk sağlığının düşünülerek, bir süreden bu yana milyonlara tam açılamayan Doğa
Güzellikleri hazinesine sahip Sri Lanka, ilginç bir uygulama başlattı.
Yaklaşık 21.2 milyon nüfuslu ve 65 bin 610 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan bu Güney
Asya ülkesi, Dünyaca tanınmış Seylan Çayı yanında, birbirinden üstün doğal parklarıyla da ünlü.
Virüsün seyahatleri engellediği günümüzde, Ankara’da bulunan Sri Lanka, büyük elçiliği, bir dizi
etkinlikle, ülkenin en ünlü doğal parklarına, evinizde koltuğunuzda otururken, sanal olarak sizi, bu
doğa zenginliklerine, bir tıklamayla ulaştırarak, virüsün, üzerinizde yarattığı, sıkıntı, bezginlik ve
benzeri duygulardan uzaklaştırıyor.
Yüzlerce farklı egzotik hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan Sri Lanka, her yıl Dünya’nın çok
sayıda ülkesinden milyonlarca turisti ağırlıyor. Sri Lanka, doğal güzellikler açısından zengin ve
pandemiden önce milyonlarca yabancı turisti ağırlayan bir ülkedir. Pandemi sürecinde ilgili
yönergeleri izleyen ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonunun ‘’Evde kalın yarın
seyahat edin’’ sloganına bağlı kalan ülke, doğal güzelliklerini henüz yabancı gezginlere
açmamıştır. Modern dijital teknolojiyi kullanan Sri Lanka Turizm Tanıtım Bürosu, evlerinden
ilgilenen gezginler için, Sri Lanka’nın milli parklarında Sri Lanka’nın ilk sanal safarisini başlattı.
Sanal safari, Sri Lanka’nın “Minneriya”, “Kaudulla”, “Udawalawe” ve “Yala” isimli dört ana
milli yaban hayatı parkında yaşayan benzersiz türlere odaklanıyor. Program, Dünya Bankası
Güney Asya Çevre ve Kaynak Birimi baş çevre uzmanı Dr. Prithviraj Fernando ve yaban hayatı
uzmanı Bay Chithral Jayathilake tarafından hayata geçirildi.
Yapılan açıklamada, “oluşturulan programla sanal ortamda aileleri safariye katılmaya ve Sri
Lanka’nın milli parklarının keyfini çıkarmaya davet ediyoruz” denildi.
Evinde oturup, Safariye çıkmak istermisin
(Ahmet Coşkunaydın)-Sri Lanka Hükümeti, Corona 19’a karşı ülkesinin tabii güzelliklerini internete taşıyarak, tanıtımını yapıyor.
16 Kasım 2020 Pazartesi 12:53
Corona-19 tüm Dünya’yı etkisi altına alıp, insanları eve kapatsa bile, doğal güzelliklere ulaşmaya