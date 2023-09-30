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Etiyopya'da sıtma felaketi: 2 ayda 36 kişi öldü

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Etiyopya'da sıtma felaketi: 2 ayda 36 kişi öldü
Etiyopya'da patlak veren sıtma salgınında son 2 ayda 36 kişi hayatını kaybetti. Addis Standart'ın haberine göre, ülkenin Oromiya bölgesinde virüs birçok kişinin ölümüne neden oldu. Virüs sebebiyle son 2 ayda 36 kişi yaşamını yitirdi.

Etiyopya'da patlak veren sıtma salgınında son 2 ayda 36 kişi hayatını kaybetti. Addis Standart'ın haberine göre, ülkenin Oromiya bölgesinde virüs birçok kişinin ölümüne neden oldu. Virüs sebebiyle son 2 ayda 36 kişi yaşamını yitirdi.

Etiyopya'da sıtma salgınının başlamasından bu yana 10 binden fazla kişi tedavi gördü.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, sıtmadan en fazla yetersiz beslenen çocuk ve anneler etkileniyor.

Ülkede geçen yıl yaşanan kolera salgınında da 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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