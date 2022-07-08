Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yaşamını yitirdi.
DÜNYA 08.07.2022, 21:57
Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.
İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurdu.
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