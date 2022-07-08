Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vurularak yaralandı

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.

Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşıldı.

Ağır yaralı Abe, bir branda altında taşınarak helikoptere bindirildi

Saldırı anına ilişkin Japon basını ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, silahın patladığı anda çıkan ses nedeniyle alandaki sivillerin korktuğu görülürken, silahın patlama anında bir duman çıktığı da görüntülere yansıyor.

Bir başka görüntüde ise Abe'nin kanlar içinde yerde yattığı görülürken, ağır yaralı eski Başbakan'ın bir branda altında taşınarak helikoptere bindirildiği de görüntülerde yer alıyor.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

"Saldırıyı en sert dille kınıyorum"

Saldırıya ilişkin iktidar ve muhalefet cephesinden de açıklamalar geldi. Başbakan Kishida Fumio, "Demokrasinin temeli olan seçimlerin öncesinde yaşanan bu barbarca saldırı kabul edilemez. Saldırıyı en sert dille kınıyorum." derken, saldırının motivasyonuyla ilgili henüz bir bilgi olmadığını söyledi.

Muhalefet partileri ise mitinglerini ertelediklerini açıkladı.

Abe'nin kardeşi ve Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, kardeşi için dua isteyerek, "Kan nakli dahil tedavisi için çalışıyoruz." dedi.