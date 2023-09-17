Ermenistan'ın Azerbaycan'a Yönelik Provokasyonlar Son İki Ayda Artış Gösterdi

Son aylarda Ermenistan ordusu ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde faaliyet gösteren yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarındaki artış kayda değer. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında 28, Ağustos ayında 45 ve Eylül ayında 61 olmak üzere toplamda 134 provokasyon yaşandı.

Provokasyonlara Azerbaycan Ordusunun Müdahalesi

Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşma, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma, sabotaj girişimleri ve quadcopter ile İHA kullanımı gibi taktikler Azerbaycan ordusu tarafından engellendi. Azerbaycan ordusu, bu tür eylemlere karşı herhangi bir tolerans göstermeyeceğini ve bölgesel bütünlüğünü korumak için gereken tüm adımları atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Artan Gerilim Endişe Kaynağı

Bu provokasyonların yalnızca Azerbaycan ve Ermenistan arasında değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası arenada da endişe yarattığı belirtildi. Bölgesel istikrarsızlığın yanı sıra, bu tür eylemler çatışma riskini artırarak geniş bir savaşın önünü açabileceği uyarıları yapıldı.

Uluslararası Toplumdan Tepki

Bu artan provokasyonlar karşısında uluslararası toplumdan da tepkiler gelmeye başladı. Birçok ülke ve uluslararası organizasyon, Ermenistan'a itidal çağrısında bulunarak, bölgesel barış ve istikrar için provokasyonların son bulmasını talep etti.