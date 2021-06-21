Ermenistan’daki erken parlamento seçimini Paşinyan'ın partisi kazandı

Ermenistan Merkez Seçim Komitesi, yüzde 49,4 katılımın sağlandığı oylamanın resmi olmayan ilk sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, istifa ettikten sonra seçimlere kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürüten Paşinyan’ın “Sivil Sözleşme Partisi” oyların yüzde 53,92’sini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğini yürüttüğü “Ermenistan İttifakı” ise oyların yüzde 21,1’ini alarak ikinci oldu.

Seçim sonuçlarına göre, Paşinyan’ın partisi 0,08 farkla yüzde 54’e ulaşamayarak hükümeti tek başına kurma şansı elde edemedi.

Oyların yüzde 5,23’ünü alan ve eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan’ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" barajı aşarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

Koçaryan'ın partisi seçim sonuçlarını tanımıyor

Koçaryan’ın partisi Ermenistan İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının şimdilik tanınmayacağı belirtilerek, “Muhalefetin kalabalık mitingleri ve iktidarın az kişiyle yapılan etkinlikleri tamamen farklı duygulara işaret ediyor. Sandık merkezlerinden organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal ise güven eksikliğinin başlıca işaretidir." denildi.

Paşinyan ise oy sayma işlemi sürerken Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "tüm sağlıklı siyasi güçler" ile müzakerelere başlayacaklarını belirterek, "Onların da halkın bütünleşmesine ve sosyal potansiyelin ulaşılmasına yönelik fikirlerini anlamaya hazırız." demişti.

Paşinyan’ın partisinin hükümeti tek başına kurabileceği açıklandı

Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, başkent Erivan’da, Paşinyan’ın partisi “Sivil Sözleşme Partisi”nin oyların yüzde 53,92’sini alarak birinci çıktığı erken parlamento seçimi sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Ülkedeki toplam seçmenin 2 milyon 595 bin 334 kişi olduğunu belirten Mukuçyan, “Toplam seçmenin yüzde 49,4’ü yani 1 milyon 282 bin 411 kişi oy kullandı. Seçimlerin son resmi sonuçları, seçim gününden tam 7 gün sonra açıklanacak.” dedi.

Paşinyan’ın partisinin, tek başına hükümeti kurabilmek için gereken yüzde 54 oy oranına erişememesi ve bu nedenle hükümeti tek başına kurup kuramayacağına yönelik bir soruya Mukuçyan, “Yayımladığımız verilere göre, Sivil Sözleşme Partisi hükümeti tek başına kurabilecek.” yanıtını verdi.

Ermenistan’daki seçim yasasına göre, barajı geçmeyi başaramayıp parlamentoya giremeyen partilerin oyları, parlamentoya girme başarısı gösteren partiler arasında dağıtılıyor.

Ülkede bu sabah açıklanan resmi resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 53,92’sini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğini yürüttüğü “Ermenistan İttifakı” ise oyların yüzde 21,1’ini alarak ikinci oldu.

Oyların yüzde 5,23’ünü alan ve eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan’ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" da barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti oldu.