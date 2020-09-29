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Ermenistan'ın saldırılarında 11 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'ın saldırılarında 11 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

birimlerine ağır silahlarla saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermeni güçlerinin top atması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Son verilerle ölen sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e çıktı.

Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.

Yaşamını yitiren sivillerden ikisinin 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu kaydedildi.

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